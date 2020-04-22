اشتباكات بين النظام و"ي ب ك" الإرهابي شمال شرقي سوريا

القامشلي/ الخليج 365

اشتبكت قوات تابعة للنظام السوري مع عناصر لتنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن قوات النظام المتمركزة في محيط مطار القامشلي الخاضع لسيطرتها أطلقت النار بكثافة بالأسلحة الخفيفة على حاجز للتنظيم في مدخل حي حلقوم القريب من المطار، مساء الثلاثاء.

وأشارت المصادر أن التنظيم الإرهابي رد على قوات النظام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات لوقت قصير، دون أن تسفر عن وقوع قتلى أو جرحى.

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وكانت قوات النظام أطلقت النار على دورية لعناصر التنظيم مرت قرب المطار في 4 أبريل/ نيسان الجاري، ما أسفر عن مقتل عنصر وجرح آخر.

وتأتي الاشتباكات بين الجانبين تزامناً مع تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلتها روسيا مؤخراً لقاعدتها العسكرية في المدينة.

ويسيطر "ي ب ك" على معظم مدينة القامشلي منذ عام 2013، فيما يسيطر النظام على مطار المدينة وعدد من الأحياء المجاورة.



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