إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي القدس

شرقي القدس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلية، شرقي مدينة القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها نقلت مواطنا أصيب بجراح، إثر تناثر زجاج مركبته جراء تعرضها لإطلاق نار من قبل قوة إسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت في بلدة السواحرة شرقي القدس.

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وقال مسعفون ميدانيون، لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا العلاج ميدانيا، لعشرات المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ببلدة السواحرة.

وكانت مواجهات قد اندلعت على حاجز "الكونتينر"، الواقع قرب بلدة السواحرة، بعد مقتل فلسطيني، نفذ عملية دهس وطعن على الحاجز.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.

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