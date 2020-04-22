تركيا.. تحييد 112 إرهابيا من "بي كا كا" منذ 15 أبريل

أنقرة / الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، تحييد 112 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن العمليات الأمنية ضد الإرهابيين في الداخل خلال فترة الربيع والصيف ستستمر لغاية الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضافت أنه من المخطط إجراء 5 آلاف و981 عملية خلال الفترة المحددة، بمشاركة قوات من الدرك والمهام الخاصة، والشرطة وحراس الأمن المؤقتين.
وتهدف العمليات إلى توفير الأمن في الأماكن التي كانت تستخدم من قبل الإرهابيين، وتقييد حركتهم وتمكين السكان المحليين من مواصلة أنشطة الثروة الحيوانية والزراعية في الهضاب.
وذكر البيان أنه تم تنفيذ 7 آلاف و852 عملية خلال فترة الخريف والشتاء من العام الحالي، أدت لتحييد 64 إرهابيا وضبط 259 قطعة سلاح و297 قنبلة يدوية و1071 أسطوانة غاز، وتدمير 658 ملجئاً.
ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.
يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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