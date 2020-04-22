مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرقي القدس

شرقي القدس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، شرقي القدس المحتلة، عقب الإعلان عن مقتل فلسطيني نفذ عملية دهس وطعن على حاجز إسرائيلي.
وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت على حاجز "الكونتنير"، الواقع قرب بلدة السواحرة، بين شبان وقوة إسرائيلية.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.
وأفاد مسعفون ميدانيون، لوكالة الخليج 365، إنهم قدموا العلاج ميدانيا لعدد من المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت فلسطينيا، نفّذ عملية دهس وطعن، أدت إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأضافت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن فلسطينيا صدم بسيارته أحد عناصر شرطة حراس الحدود في نقطة للتفتيش، ومن ثم خرج المهاجم من سيارته، وطعن الشرطي.
وتابعت إن عناصر الشرطة أطلقوا النار على الفلسطيني وقتلوه.
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