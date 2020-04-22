كورونا.. ارتفاع الإصابات في عُمان والبحرين

مسقط / الخليج 365

سجلت سلطنة عمان والبحرين، الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا، بواقع 106 في الأولى و20 في الثانية، وفق مصادر رسمية.

وأعلنت سلطنة عمان، تسجيل 106 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى ألف و614 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي الخاص بمستجدات كورونا، إنها سجلت 106 حالات بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 1614 بينها 8 وفيات و238 حالة تماثلت للشفاء.

وأوضحت الوزارة أن من بين الحالات الجديدة، 35 حالة لعُمانيين و71 لمقيمين أجانب.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، على الموقع الخاص بكورونا، تسجيل 20 إصابة بالفيروس ليرتفع الإجمالي الى 1937.

وأوضحت الوزارة أن من إجمالي الإصابات 7 وفيات و784 متعافيا.



وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و557 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفا، وتعافى أكثر من 690 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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