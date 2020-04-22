"الوطني السوري" يصدّ محاولة تسلل لإرهابيين إلى منطقة نبع السلام

رأس العين/ الخليج 365 تمكّن الجيش الوطني السوري، من صد محاولة تسلل لإرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، إلى منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين أفراد الجيش الوطني السوري والعناصر الإرهابية في محيط منطقة تل تمر الواقعة جنوبي مدينة رأس العين المحررة عبر عملية نبع السلام. Advertisements واستطاع الجيش الوطني السوري، إفشال محاولة التسلل. يذكر أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يستهدف باستمرار مدينتي تل أبيض ورأس العين، انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرته في شرق الفرات. وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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