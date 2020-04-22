الكويت: تسجيل 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ). وبذلك يرتفع عدد إجمالي المصابين في دولة الكويت إلى 2248 حالةً, وعدد حالات الوفاة 13، فيما بلغ عدد المتعافين إلى 443 حالةً بعد شفاء 31 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. انشر الخبر :

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