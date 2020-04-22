إسبانيا تسجل 4211 إصابة و435 وفاة جديدة بـ”كورونا”

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21717 حالة. وحول الإصابات قالت الوزارة: سجّلنا 4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208389 حالة. انشر الخبر :

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