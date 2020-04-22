شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن سالم يعتمد التشكيل الجديد لإدارة نادي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة علي سالم بن عبدالرحمن المدفع وعضوية كل من: إبراهيم محمد راشد الجروان وسلطان إبراهيم عسكر سليمان وعبدالرحمن الهاجري وطارق جاسم محمد المدفع وطارق سعيد علاي ود. عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، وعبدالله محمد العجلة ومحمد عبيد الحصان الشامسي ومحمد علي الحمادي.

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