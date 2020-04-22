رسالة جديدة لأحمد بن سعيد عن إطلاق 42 مسار شحن باستخدام طائرات ركاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: إن طيران الإمارات قامت بتوسيع عمليات الشحن بسرعة، وذلك إضافة إلى جدول شحن البضائع الذي يضم 18 مدينة، فقد طورنا شبكة جديدة للشحن الجوي تتكون من 42 مساراً باستخدام الطائرات الخاصة بالركاب من طراز بوينج 777-300ER، والتي تحمل الشحنات، وذلك للمساعدة في دعم تدفقات السلع الأساسية والتجارة. كما أنها تسهم في تحقيق العائدات الضرورية.

وقال سموه في رسالة لموظفي المجموعة، أطلعت ”الخليج 365” على نسخة منها: إنه تم نقل جميع عمليات الشحن الخاصة بطيران الإمارات مؤقتاً إلى مطار دبي الدولي، وهو ما يساعد على توحيد جهودنا وتحسين الكفاءة. كما تواصل «دناتا» دعم مشغلي البضائع الآخرين في دبي ورلد سنترال (مطار آل مكتوم). وبالنسبة لطيران الإمارات و«دناتا»، كان نجاح أعمالنا واستجابتنا التشغيلية في قطاع الشحن أمراً رائعاً، ويظهر المرونة والعمل الجماعي وروح العمل التي تعتبر أساس تكوين شركتنا.

موظفونا جزء مهم من الأعمال وخطط التعافي

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وأضاف سموه: «إن موظفينا جزء مهم من أعمالنا وخططنا للتعافي، حيث اتبعنا طرقاً لحماية القوى العاملة الماهرة لدينا خلال الفترة التي بلغت فيها حركة النقل الجوي أدنى مستوى لها على الإطلاق، ومن الأمثلة على ذلك، دخلت فرق (دناتا) في سنغافورة وأستراليا في شراكة مع السلطات لدعم المجتمعات المحلية، حيث أعيد نشر الموظفين مؤقتاً في المؤسسات في القطاعات التي تواجه نقصاً في الموظفين. حيث تم حتى الآن تدريب أكثر من 400 من موظفي (دناتا) الذين يتمتعون بمهارات عالمية، وتولوا أدواراً جديدة، وما زلنا ننظر في فرص إعادة نشر موظفينا بشكل مؤقت في القطاعات التي تحتاج».

وأوضح سموه: «يواصل فريق (دناتا) للسفريات إدارة عدد كبير من طلبات إعادة الحجز واسترداد الأموال، كما طورنا مبادرات جديدة لمساعدة عملائنا من الشركات لمراقبة أوضاع السفر العالمية بشكل أفضل»، مشيراً إلى أن فرق الخدمات الأرضية وفرق التموين في العمليات الدولية لـ «دناتا» تقدم خدمات مخصصة لشركات الطيران، كما أن فرق الشحن مشغولة في التعامل مع نقل الأدوية والمواد الطبية والسلع الأساسية الأخرى.

إجراءات تتحول إلى نهج طبيعي جديد

وتابع سموه: «خلال هذه الأوقات، ساعدنا الآلاف من العملاء على العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث سمحت لنا السلطات بنقل الركاب في بعض رحلات الشحن الخاصة. وعززنا إجراءات الحماية لعملائنا وموظفينا في المطار، وكذلك في الأجواء. وهذا يشمل حواجز وقائية عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر وبروتوكلات التباعد الاجتماعي في المطار وفي مناطق الانتظار والصعود إلى الطائرة، وترك مقاعد شاغرة بين المسافرين، وخدمات معدلة على متن الطائرة ومعدات الوقاية الشخصية لطواقم الرحلات وفرق المطار».

وقال سموه: «دخلنا في شراكة مع هيئة الصحة بدبي لإجراء اختبارات الفحص السريع للكشف عن فيروس (كوفيد 19) على الركاب المغادرين. وهذا يمكّن المتخصصين من التعرف إلى الركاب غير المصابين بالفيروس أوالمصابين في المراحل المبكرة أو المتوسطة، والذين يجب عدم نقلهم، إضافة إلى الذين تجاوزوا الإصابة أو في المرحلة النهائية من العدوى».

وأوضح سموه: «على الرغم من أنه ليس اختباراً تشخيصياً كاملاً، فإن الفحص يساعد على تقليل المخاطر، ويوفر حالة من الطمأنينة للركاب وطاقم الرحلة». وقال سموه: «تلقينا اهتماماً كبيراً في القطاع بهذا الأمر، حيث يعتقد الكثيرون أن إجراءات مماثلة يمكن أن تكون نهجاً طبيعياً جديداً عند استئناف الطيران في القريب العاجل».