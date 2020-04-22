زواج «تسعينيان» لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

قرر المسنان الأمريكيان جانين ودون ساندين ـ 91 عاماً ـ مواجهة ظروف العزل العام، والتباعد الاجتماعي الذي فرضته الإجراءات الاحترازية من تفشي وباء كورونا المستجد، بالزواج في حفل بسيط على شاطئ سان بيت في مدينة سانت بطرسبيرج في ولاية فلوريدا.

وعلى الرغم من تقدمهما في العمر، لم يفوت العجوزان فرصة الاستمتاع ببداية حياة جديدة، فعقدا قرانهما داخل كنيسة صغيرة، وحضر المراسم عدد قليل من أحفادهما. كما وجها 200 دعوة «افتراضية» عبر البريد الإلكتروني، لأصدقائهما ومعارفهما، لإبلاغهما بخبر ارتباطهما، وطلب تمنيات الجميع بحياة سعيدة. تعرف الزوجان على بعضهما قبل عدة أشهر، خلال حرصهما على المشي اليومي في حديقة المدينة، وبسبب نصائح البقاء في المنازل، لم يتمكنا من اللقاء اليومي، فقررا الزواج لمواجهة الشعور بالوحدة والعزلة.

استمتع الزوجان وكلاهما أرمل، بمراسم زفاف بسيطة، استمعا خلالها إلى موسيقى الستينات التي يفضلانها، والتقطا صوراً تذكارية في الحديقة التي شهدت تعارفهما، ثم تناولا عشاء هادئاً في المنزل. وقالت جانين لصحيفة «تامبا باي تايمز» المحلية: «الأمر بسيط، كلانا في نفس العمر، وعاش نفس الظروف والأحداث. لدينا الكثير الذي نتحدث فيه معاً. ولدينا نفس حس الفكاهة. أدركنا أننا مناسبان لبعضنا».