شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة العالمية للكتاب» يوّزع 5 آلاف اشتراك مجاني في «كتاب صوتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في إطار جهوده لدعم صناعة المعرفة وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع، وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كوفيد - 19 حول العالم، أعلن مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، عن تعاونه مع تطبيق «كتاب صوتي»، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية للكتب الصوتية العربية والمترجمة في العالم، لتوزيع 5 آلاف رمز اشتراك في التطبيق تتيح للأفراد الوصول إلى محتويات المنصة والاستمتاع بالكتب بشكل مجاني لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال استخدام الرمز الترويجي Sharjahwbc.

يعكس التعاون حرص المكتب على دعم القراء والمثقفين، وإتاحة الفرصة لهم بشكل أكبر للوصول لمصادر المعرفة، إذ يسهم توفير محتويات المنصة الصوتية «كتاب صوتي»، التي تضم نحو مليون مشترك من 90 دولة عالمية، في الاستفادة من أوقات البقاء في المنازل، وتطوير المهارات وتعزيز المخزون المعرفي والثقافي.

وتضم منصة «كتاب صوتي» أكثر من 2500 كتاب منشور، وتمتلك حقوق نشر حصرية ل 5 آلاف إصدار عربي ومترجم من الأعمال المدرجة ضمن قوائم أكثر الكتب مبيعاً حول العالم، وتتوزع موضوعاتها في حقول الأدب، والتاريخ، والسياسة، والاقتصاد، والتكنولوجيا وغيرها من أصناف العلوم والآداب.

وحول هذا التعاون، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019: «إن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد فرض علينا تقديم حلول جديدة ومبتكرة لاستمرار الفعل الثقافي ودعم قطاع النشر وصناعة المعرفة من شركات رائدة، وناشرين، وكتّاب، وقراء، لهذا جاء التوجه نحو الاستثمار في الخيارات التي تقدمها الكتب الصوتية، التي تشكل فرصة واسعة لاستهداف أكبر شريحة من القراءة وتدعوهم إلى الاستغلال الأحسن لأوقاتهم في مختلف الظروف، إلى جانب أنها تنسجم مع المحاور الرئيسة التي تنطلق منها فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، والتي يتجسد أبرزها في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع».

وأضافت رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب: «المبادرة تأتي استكمالاً لتوجهات الشارقة في دعم صنّاع المعرفة، والتوعية المجتمعية، وتعزيز ثقافة القراءة بشكل أكبر، كما تعبّر في الوقت نفسه عن جهودها في مواكبة التطور التقني والابتكارات الذكية التي يشهدها سوق الكتاب العربي والعالمي، لنكون شركاء في تعزيز معارف وثقافة جميع أفراد المجتمع».

وعلى الراغبين بالحصول على رمز مجاني لتصفح محتويات المنصة «كتاب صوتي» زيارة الموقع https:/‏/‏kitabsawti.com،

وعلى المشاركين استرداد الرمز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني فقط وليس التطبيق، حيث إنه لا يمكن للمشترك استخدام رمزين ترويجيين في الوقت نفسه، كما لن يكون لدى المشتركين المتميزين إمكانية تفعيل الرمز الترويجي.

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العاصمة العالمية للكتاب

يشار إلى أنه جاء اختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في اليونسكو «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب» لعام 2019، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، حيث انطلقت فعاليات الاحتفال باللقب بتاريخ 23 إبريل الماضي بعرض هو الأضخم من نوعه في المنطقة حمل عنوان «ألف ليلة وليلة.. الفصل الأخير».

ومنذ عام 2001، تقوم لجنة مبادرة العواصم العالمية للكتاب المؤلفة من ممثلين عن اليونسكو والاتحاد الدولي للناشرين، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، باستقبال طلبات مشاركة المدن سنوياً من مختلف أنحاء العالم، ثم تقوم بتقييمها لاختيار العاصمة العالمية للكتاب.

«كتاب صوتي»

هي واحدة من أكبر منصات الكتب الصوتية في العالم، وتضم عدداً من أفضل المؤلفات العربية والمترجمة لكبار المؤلفين العرب والعالميين: «عباس محمود العقاد»، و«جمال الغيطاني»، و«إبراهيم نصر الله»، والدكتور«أحمد خالد توفيق»، وغيرهم، إضافة إلى أشهر الروايات العالمية: «شيفرة دافنشي» لدان براون، و«مباريات الجوع» لسوزان كوليز وغيرها، ويمكن الوصول إليها عبر تطبيق خاص متوفر بنظامي: iOS وAndroid.

الفعاليات تختتم «عن بعد» اليوم

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب، اختتم مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 (عن بعد) في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء فعاليات احتفاء إمارة الشارقة باللقب الثقافي الأرفع عالمياً - العاصمة العالمية للكتاب وتم بثه عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتب. وتخلل الحفل كلمة للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وأودري أزولاي، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بالإضافة إلى عرض فيديو متضمناً أبرز المبادرات والفعاليات والإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة خلال احتفائها بعام اللقب الذي تُوجت به الإمارة من قبل (اليونسكو).