شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان سيجرى فحوصا فى مخيم للاجئين بعد رصد أول إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) إن فريقا من مستشفى رفيق الحريري الجامعي سيجري فحوصا للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مخيم للاجئين اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف إصابة امرأة من المقيمين فيه بالعدوى.

وذكرت الوكالة في بيان أنه تم نقل لاجئة فلسطينية من سوريا تقيم بمخيم الجليل في البقاع بلبنان إلى مستشفى في بيروت لتلقي العلاج الذي ستتكفل الوكالة بنفقاته.

ويساور الحكومة اللبنانية القلق من تفشي الفيروس في مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين حيث ستؤدي الكثافة السكانية لتسريع انتشاره على الأرجح.

وقالت الأونروا إنها تُجري "كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل".

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وتقول الأمم المتحدة إنه يوجد بلبنان 470 ألف لاجئ فلسطيني مسجل، لكن تعدادا رسميا أجري في 2017 أفاد بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في البلاد أقل بكثير إذ يبلغ نحو 175 ألفا.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين نحو مليون من بين عدد سكان لبنان البالغ ستة ملايين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن جهود منع انتشار الفيروس وسط مجتمعات اللاجئين بدأت في وقت مبكر بحملات توعية وتوزيع لوازم للحفاظ على النظافة الشخصية وتجهيزات لإتاحة طاقة استيعابية إضافية بالمستشفيات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمدة 24 ساعة، وإن إجمالي عدد الإصابات يبلغ 677 والوفيات 21.