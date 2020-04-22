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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون سويسريون يعتزمون طرح لقاح لفيروس كورونا في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
صرح البروفيسور مارتن باتشمان خبير علم التحصين والمناعة بجامعة برن بسويسرا بأن التحصين الجماعي بلقاح تم تطويره حديثا ضد فيروس كورونا في سويسرا يمكن أن يبدأ في أكتوبر.
وأكدت الهيئة التنظيمية السويسرية الوطنية "سويسميديك" أنها تجري محادثات مع علماء من بينهم باتشمان، الذي يعمل في مستشفى جامعة برن.
وقال لوكاس جاجي، المتحدث باسم سويسميديك، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هذا الأسبوع: "الجدول الزمني تفاؤلي للغاية، ولكنه ليس بعيد المنال تماما".
وأضاف أنه "بالنظر إلى الحاجة الملحة التي تتعلق بوباء كورونا، فإننا نتحدث عن أسابيع وليس أشهر من أجل إتمام إجراءات الموافقة".
وقال المتحدث إنه إذا استوفى اللقاح جميع المتطلبات، فإن قرار اعتماده والمضى قدما فيه يمكن أن يصدر قبل نهاية العام.
وقال باتشمان للصحفيين إنه أجرى بالفعل اختبارات ناجحة باستخدام الفئران.
ويشارك شركاء صينيون ولاتفيون في مشروع اللقاح.
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