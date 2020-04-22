«اجتماعية الشارقة» توصل المساعدات لمنازل الأسر المستفيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحرص دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، على توصيل المساعدات الاجتماعية الطارئة إلى منازل الأسر ذات الدخل المنخفض التي تحتاج إلى الدعم الملائم لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وتتمثل المساعدات في توفير المستلزمات الحياتية المهمة والأغذية وغيرها كبطاقة هدية «البشامة» التي تصدرها جمعية الشارقة التعاونية وتقدمها للأسر المتعففة المسجلة لدى الدائرة لسد بعض الاحتياجات الأسرية الشهرية لصالح 29 حالة.

ويتولى الفريق الميداني توصيل المساعدة العاجلة خلال أقل من 24 ساعة لها بعد التأكد من الحالة واستحقاقها للمساعدة وبما يتماشى مع المعايير الصحية التي تضمن سلامة الأسر والفريق الميداني.

وقالت مدير إدارة المساعدات الاجتماعية علياء الزعابي، إن الدائرة أعفت الأسر من الحضور الشخصي واكتفت بالتواصل عن بعد لطلب الخدمة لإنجازها من خلال آلية تم وضعها لهذه الفئة يراعى فيها تيسير وتسهيل الإجراءات المتبعة إلكترونياً.

وأضافت أن التوصيل المنزلي للمساعدات الطارئة يستفيد منه أصحاب الطلبات الجديدة الذين قدموا طلباً للمساعدة الاجتماعية الشهرية، وريثما تتم دراسة حالتهم يتم منحهم المساعدات الطارئة بناء على توصية الأخصائي الاجتماعي لظروف الحالة، موضحة أن الزيارات المخطط لها تكون وفقاً لجدول الأولويات للتدخل العاجل.

ولفتت إلى أن قسم الدعم الاجتماعي بالدائرة يعمل باستمرار على تحديث بيانات المستفيدين لضمان استمرارية الحياة الكريمة لهم حيث بلغ عدد الحالات التي تم تحديث طلباتها واستحقاقها للمساعدة نحو 3442 مُنذ بداية شهر مارس/آذار الماضي، وحتى منتصف إبريل الجاري.

وأوضحت الزعابي، أن الدائرة وفرت قنوات لتلقي طلبات المساعدات منها الدخول الذكي من خلال الموقع الإلكتروني وتقديم طلب المساعدة الاجتماعية أو التقدم بطلب للتواصل مع مركز إسعاد المتعاملين على الرقم065015501 وتتم إحالة جميع الطلبات للأخصائيين لبحث حالتهم الاجتماعية.