«دانة غاز» تكشف عن خيارات سداد صكوك بـ 1.45 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال متحدث باسم «دانة غاز» أن الشركة أمامها خيارات عدة لسداد قيمة التزاماتها من الصكوك التي تصل إلى 397 مليون دولار (نحو 1.45 مليار درهم)، وتستحق في نهاية شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل، لافتاً إلى أن الشركة تبحث حالياً خيارات مختلفة.

وقال المتحدث لـ ”الخليج 365”: إن السيولة لدى الشركة جيدة، وقد وصلت في نهاية العام الماضي إلى 425 مليون دولار (نحو 1.6 مليار درهم)، ويتوقع أن تكون ارتفعت بإضافة التدفقات النقدية في الأشهر الأولى من هذا العام.

وقال: إن الشركة يمكن أن تسدد قيمة الالتزامات من سيولتها وتدفقاتها النقدية في حال لم يتسنَّ لها الانتهاء من بيع أصول مصر في الفترة القادمة. ومن الخيارات المطروحة - بحسب المتحدّث - الحصول على قرض، أما خيار إصدار صكوك جديدة، فربما لا تكون هناك حاجة إليه بالنظر لمحدودية مبلغ التمويل المطلوب وفقاً للمتحدث الذي رأى أن الصكوك عادة ما تكون قيمتها كبيرة لتتحقق الجدوى المرجوة منها كخيار تمويل طويل الأجل.

تفاؤل بنتائج العام الجاري

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وأكد المتحدّث من جهة أخرى أن أعمال الشركة في مصر وكردستان لم تتأثر جراء الوضع الراهن وأزمة «كورونا»، مبدياً تفاؤلاً حيال نتائج العام الجاري.

وحول نتائج الربع الأول لفت إلى أن الشركة لم تقرر بعد موعد الإعلان عنها، وإن كانت سوف تؤجل ذلك إلى نهاية النصف الأول ضمن الخيار الذي طرحته هيئة الأوراق المالية لمنح الشركات المدرجة المجال لتأجيل موعد الإفصاح عن نتائج الربع الأول حتى موعد الإفصاح للربع الثاني.

إعادة شراء صكوك «دلتا النيل»

من جانب موازٍ، وفي بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلنت شركة «دانة غاز» إعادة شراء صكوك بقيمة 17.8 مليون دولار (نحو 65 مليون درهم) كانت قد أصدرتها شركة «دلتا النيل للصكوك المحدودة» التابعة لها.‎

وأفادت الشركة في بيانها، الأربعاء، بأنه بعد إلغاء الصكوك التي تمت إعادة شرائها، سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك «دلتا النيل للصكوك المحدودة» إلى نحو 379.6 مليون دولار.

ونوهت الشركة بأن ذلك جاء بهدف إطلاع السوق على آخر التطورات المتعلقة بصكوك «دلتا النيل»، البالغ ربحها 4%، والتي كانت قد أصدرتها «دلتا النيل» (المُصدر) التابعة لـ «دانة غاز».