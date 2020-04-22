«دانة غاز»: المساهمون سيمتلكون أسهماً في شركة التنقيب والإنتاج الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وافق مساهمو شركة دانة غاز، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما حصلت الشركة على موافقة المساهمين للبدء في إعداد دراسة جدوى لبحث إمكانية فصل أعمال التنقيب والإنتاج في شركة مستقلة جديدة، بحيث يتم إدراجها هي الأخرى في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبموجب ذلك، سيمتلك المساهمون الحاليون أسهماً في شركتين منفصلتين تختص إحداهما بأعمال التنقيب والإنتاج، التي تشمل عمليات الشركة في إقليم كردستان العراق ومصر؛ وتختص الأخرى بأعمال النقل والمعالجة، التي ستضم عمليات مشروع غاز الإمارات والمرتبط بقضية التحكيم التي قرر التعويض بخصوصها.

وفي هذه المناسبة، قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: «تواصل الشركة زخم نموّها ونجاحها مع استمرار توزيع الأرباح النقدية على المساهمين للمرة الثالثة على التوالي، بما يؤكد أداءنا القوي ونتائجنا المبهرة بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الإدارة وفريق الإدارة على مدار السنوات العديدة الماضية بهدف ترسيخ مركزنا المالي، والذي ينعكس جلياً في دفع الأرباح النقدية على المساهمين. وخلال العام 2019، تمكّنت الشركة من دفع عجلة نمو الإنتاج وتعزيز عملياتها، مما جعلها أكثر مرونة في مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية الراهنة. علاوةً على ذلك، يتم بيع غالبية إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة، بما يمنحها ميزة تنافسية تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة. ولا تفوتني هذه المناسبة دون التوجّه برسالة شكر وامتنان إلى فريق الإدارة على جهوده المذهلة للحفاظ على سلامة وحماية الموظفين وضمان استمرارية أعمالنا وعدم تأثّرها بجائحة فيروس كورونا. ونتطلع إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين من خلال فصل أصول التنقيب والإنتاج في شركة جديدة. كما نعرب عن عميق امتنانا تجاه مساهمينا الكرام تقديراً وتثميناً لدعمهم المستمر وثقتهم العالية في إمكانات نمو شركة دانة غاز».

وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيل أعلى صافي أرباح لها خلال سبع سنوات بقيمة 157 مليون دولار (575 مليون درهم) في العام 2019 مقارنة بصافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في السنة المالية 2018. وارتفع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية للشركة خلال عام 2019، قبل احتساب مخصصات غير مكررة واستحقاقات تعاقدية وإيرادات مؤجلة، بنسبة 80% ليصل إلى 115 مليون دولار (422 مليون درهم) مقارنة بـ 64 مليون دولار (235 مليون درهم) بنهاية العام 2018.

كما ارتفع الرصيد النقدي لدى الشركة في نهاية العام ليصل إلى 425 مليون دولار (1,558 مليون درهم) مقارنة بـ 407 ملايين دولار (1.492 مليون درهم) بنهاية العام 2018.