الوهايبي: «بالكأس ما قبل الأخيرة».. نص منغرس في البيئة المغاربية

ضمن الجلسات الحوارية الافتراضية مع الفائزين ب«جائزة الشيخ زايد للكتاب 2020» أقيمت أمس الأول الاثنين، على منصة ويبكس، أولى هذه الجلسات مع الفائز بفرع الآداب الشاعر الدكتور منصف الوهايبي، أستاذ الآداب والعلوم الإنسانيّة في تونس والمختص في الأدب العربي القديم والحديث؛ وذلك بالتعاون بين الجائزة وصالون الملتقى الأدبي.

قدمت الجلسة أسماء صديق المطوع، مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي، وأدارتها الإعلامية والشاعرة البحرينية

د.بروين حبيب. وحضر الجلسة: الدكتور علي بن تميم، أمين عام «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

في بداية حديثه، توجه د. الوهايبي بالشكر ل«جائزة الشيخ زايد للكتاب»، مشيداً بجهود الإمارات التي وصفها بأنها تجسد الإرادة الخيرة والنيرة في رعاية العلوم والآداب والفنون والثقافة. وحول عمله الفائز: «بالكأس ما قبل الأخيرة»، قال: :«هو نص شعري منغرس في بيئته المغاربية، فقد حاولت أن أطعم اللغة العربية الجميلة بمفردات المعيش اليومي والبعد التاريخي للثقافة المغاربية والإفريقية إجمالاً وأيضاً ثقافة المتوسط، فالمغرب العربي عموماً مشرع على فضاء البحر المتوسط وكان له فيها شأن، خاصة مع الفتوحات الإسلامية».

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وقالت أسماء صدّيق المطوّع: «نحرص في الصالون في كل عام أن نتلقي مع الفائزين بالجائزة المرموقة التي تكتسب قيمتها من الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يحتفي بالأدب، ويكتب الشعر، ويشجع الشعراء والمبدعين، ويسعدنا أن نعقد جلستنا الأولى بالتعاون مع «زايد للكتاب» التي اكتسبت بمرور الوقت أهمية كبيرة حتى وصفت بأنها نوبل العرب» وأضافت: «يعد هذا التعاون تقديراً من القائمين على الجائزة للذائقة الأدبية لرواد وأصدقاء صالون الملتقى والمهتمين بالأدب. وعلى الرغم من أننا نجري هذه الجلسة عن بُعد؛ بسبب الظرف العالمي الراهن، فإننا سعداء بالبقاء على تواصل والاجتماع مع الأصدقاء من حول العالم المشاركين معنا في هذا الحوار الشيق».

من جهتها قالت د. بروين حبيب: «الشعر عند الشاعر منصف الوهايبي هو فكر، والفكر شعر ورؤية كاملة للحياة، فهو فتح من خلال قصائده نوافذ على التراث العربي والإسلامي ونوافذ أخرى على كل ما تشرّب به من ثقافات العالم. الوهايبي يمزج في قصائده بين اللغة القديمة المحمولة بالتراث ويأخذها لمنظورات حديثة ويمزج بين هاتين اللغتين ببراعة وبسلالة. فهنيئاً للوهايبي تتويجه بهذا الفوز عن فرع الآداب - الشعر».

وتستمر الجلسات الحوارية على مدار الأسابيع القادمة لتتضمن جلسات حوارية مع كل من الكاتبة والفنانة التشكيلية الفلسطينية ابتسام بركات الفائزة بفرع أدب الطفل والناشئة، والكاتب والباحث العراقي حيدر قاسم الفائز بفرع المؤلف الشاب والكاتب

ود. محمد ميهوب من تونس الفائز بفرع الترجمة، والشاعرة والباحثة والمترجمة والأكاديمية الفلسطينية البارزة الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي الفائزة بشخصية العام الثقافية. تسعى «جائزة الشيخ زايد للكتاب» إلى إتاحة الفرصة للمبدعين الفائزين بجوائزها؛ لمناقشة مؤلفاتهم، وأفكارهم ومضمون الرسائل الإنسانية التي تضمنتها أعمالهم الفائزة مع الجمهور من خلال منصة ثقافية رقمية؛ للمساهمة في تعزيز جهود استدامة الأنشطة الثقافية والتفاعل الإيجابي مع المجتمع في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي.