الصحة العالمية تحسم الجدل حول نظرية المؤامرة وتعلن أصل كورونا

كتب- وكالات:
حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول منشأ فيروس كورونا، في ظل انتشار نظريات المؤامرة التي تزعم أن الفيروس المستجد تم تخليقه أو تصنيعه أو حتى تطويره معمليا.
وأعلنت المنظمة رسميا اليوم الثلاثاء إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل، وفقا لرويترز.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر“.
وأضافت "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".
ومضت المتحدثة تقول إنه من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن من المؤكد أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.
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