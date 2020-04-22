قال نادي الأسير الفلسطيني، إن معتقلا، استشهد، الأربعاء، إثر تعرضه لنوبة إغماء، وتأخر إدارة السجن الإسرائيلي، في عملية إنعاشه.
وقال النادي (غير حكومي)، في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن المعتقل يدعى نور البرغوثي (23 عاما)، وتوفي في مستشفى سجن النقب الإسرائيلي، (جنوب).
والبرغوثي من سكان بلدة "عابود" بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية، ومحكوم بالسجن 8 سنوات.
وحمّل نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن استشهاد "البرغوثي".
وأشار إلى أن المعتقل تعرض لنوبة إغماء، واستشهد إثر تأخر في عملية انعاشه من قبل إدارة السجن، بحسب البيان.
وقال نادي الأسير، إن استشهاد البرغوثي، يرتفع عدد الشهداء من الأسرى الفلسطينيين إلى 223، منذ العام 1967.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.