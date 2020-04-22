تونس.."النهضة" توقع بيانًا عالميًا حول جائحة كورونا

تونس/عادل الثابتي/الخليج 365

قالت حركة النهضة التونسية (إسلامية 54 نائبا) ، الثلاثاء ، إنها وقَّعت بيانا بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني مع أكثر من 200 حزب حول العالم من أجل التعاون للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأضافت النهضة، في بيان اطلع عليه مراسل الخليج 365، أن البيان وقعت عليه أحزاب عدة حول العالم منها : الحزب الشيوعي الصيني،‎ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليابان

وحزب المؤتمر الوطني بجنوب إفريقيا وحزب العمال، بالمكسيك وحزب العدالة والتنمية، بتركيا، و حزب الأصالة والمعاصرة، بالمغرب وحزب الوحدة، بروسيا، وحزب الازدهار، بإثيوبيا

وأكد البيان المشترك بين أكثر من 200 حزب في العالم على الدعوة المشتركة لأحزاب العالم حول تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد".

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وأعربت الأحزاب عن "تعاطفها وتضامنها العميق للذين يعانون من فيروس كورونا وتهديدات الحياة ولأسر الضحايا، وعن أسمى تقديرها للذين ينقذون الأرواح ويحمون صحة المواطنين".

ودعت الأحزب "جميع الدول إلى وضع سلامة الحياة وصحة شعوبها في المقام الأول، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والقوية لاحتواء تفشي فيروس كورونا".

وعبرت عن دعمها " تعزيز تبادل خبرات مكافحة الوباء والتعاون الطبي، بما فيها البحث المشترك لتطوير العقاقير واللقاحات المضادة لفيروس كورونا." داعية إلى "تقديم الدعم التقني والمادي إلى الدول النامية والدول المحتاجة".

وتعهدت الأحزاب الرئيسية في دول العالم " بالبقاء على التنسيق الوثيق خلال هذه الفترة الخاصة وحسن تفعيل دورنا في التوجيه السياسي، بما يضخ ديناميكية سياسية للمعركة العالمية ضد الوباء."

وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و553 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفا، وتعافى أكثر من 688 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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