كورونا السودان..ارتفاع الإصابات إلى 140 من بينها 13 وفاة ‎

الخرطوم/عادل عبد الرحيم/الخليج 365
أعلن السودان، فجر الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 140 من بينها 12 وفاة.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الصحة السودانية أطلعت عليه الخليج 365.
وأفاد البيان أنه " تم تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها حالة وفاة واحدة ".
وأضاف "أن 31 حالة من الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم، بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة(وسط) توفيت إحداهما".
وتابع " وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس في عموم البلاد منذ بداية الوباء إلى 140 حالة متضمنة 13 وفاة"
وأخر حصيلة للإصابات تم الإعلان عنها، الثلاثاء، كانت 107 حالات متضمنة 12 وفاة، و8 حالات شفاء، حسب السلطات السودانية.
وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و554 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفا، وتعافى أكثر من 690 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس
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