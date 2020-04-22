الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا شرق القدس

القدس/عبد الرؤوف ارناؤوط/الخليج 365-

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت فلسطينيا، صباح الأربعاء، نفّذ عملية دهس وطعن، أدت إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة، بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن فلسطينيا صدم بسيارته أحد عناصر شرطة حراس الحدود في نقطة للتفتيش، ومن ثم خرج المهاجم من سيارته، وطعن الشرطي.

وتابعت إن عناصر الشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على الفلسطيني وقتلوه.

ولم تنشر الشرطة تفاصيل عن هوية الفلسطيني. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.