الاتحاد الهولندي لكرة القدم: لن نستكمل الدوري

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن منافسات الدوري المحلي لن تُستكمل على الأرجح؛ وذلك بعد قرار الحكومة المحلية بتمديد إيقاف الأنشطة الرياضية حتى الأول من سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الهولندي، في بيان له: إن “لجنة كرة القدم المحترفة تنوي عدم إكمال مسابقة موسم 2019- 2020، وسيتشاور الاتحاد الهولندي مع الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد”؛ مشيرًا إلى أن “الأندية والجهات ذات العلاقة ستجتمع الجمعة المقبل لمناقشة هذا الأمر”.

وإذا وافق المجتمعون على إيقاف الدوري لموسم 2019- 2020 نهائيًّا؛ فيصبح الدوري الهولندي أول بطولة تُنهي نشاطها.

ووفق “رويترز” جاء توقف الدوري الهولندي بدرجتيْه الأولى والثانية في الـ12 من مارس الماضي؛ على أن ينتهي التوقف في 6 أبريل الماضي، قبل أن يتم تمديده إلى الأول من يونيو المقبل؛ لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي خرج أمس الثلاثاء، وأعلن مد تعليق الدوري والأنشطة الرياضية في البلاد حتى 1 سبتمبر على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد القاري توصية من أجل استكمال المسابقات المحلية في البطولات القارية التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد؛ لكن دون أن يحدد جدولًا زمنيًّا لاستئنافها؛ لكن الاتحاد الأوروبي للعبة ترك الباب مفتوحًا أمام بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل إلى تصور في ما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة للبطولات الملغاة.