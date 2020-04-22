القبض على قائد مركبة دهس عاملاً في حفر الباطن (فيديو)

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تمكنت دوريات مرور حفر الباطن من القاء القبض على قائد مركبة دهس عاملا ولاذ بالفرار، عقب تداول مقطع على منصات التواصل الاجتماعي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة.
ووثقت كاميرا مراقبة الحادث المؤلم، حيث كان الوافد يقف على جانب الطريق منتظراً اللحظة المناسبة للعبور، وأثناء عبوره فوجئ بسيارة مسرعة كانت تسير عكس الطريق، لتصدمه بقوة.
وأوضحت المديرية العامة للمرور أنه تم القبض على قائد المركبة وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقّه.
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