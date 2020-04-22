خادم الحرمين يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرم المكي مع استمرار تعليق الحضور

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين؛ وذلك لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح أن الهدف من الاختصار هو التخفيف والحد من الكثافة البشرية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين، لافتاً إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأكد الشيخ السديس أن كل الإجراءات والتدابير الوقائية ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة المصلين أثناء صلاة العشاء، مشيراً إلى تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه.

وأشاد بموافقة خادم الحرمين الشريفين التي تدل على حرص القيادة على تطبيق شرع الله، بحزمة من الإجراءات الوقائية، وإلمامها بفقه النوازل، وحرصها على حفظ النفس، داعياً الله عز وجل أن يحمي البلاد والعباد وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.