سلطنة عُمان تسجل 106 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، تسجيل (106) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (35) حالة لعُمانيين، (71) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1614) حالة وعدد الوفيات (8).

وأكّدت الوزارة أن (238) حالة تماثلت للشفاء، وأهابت الوزارة بالجميع التقيُّد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.