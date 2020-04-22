نفط برنت ينخفض لأقل من 18 دولاراً للبرميل

سجّل سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، الأربعاء، خسارة أكثر من 8 في المئة؛ ليتراجع سعره إلى أقل من 18 دولاراً للبرميل.

ففي التعاملات الآسيوية، الأربعاء، انخفض سعر برميل خام برنت الأوروبي المرجعي 8.79 في المئة؛ ليستقر عند 17.63 دولار، مواصلاً بذلك الخسائر الفادحة التي تكبّدها الثلاثاء.

غير أن سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي ارتفع بنسبة 3 في المئة، بعد زيادة بلغت 20 في المئة خلال جلسة التداولات الصباحية، واستقر عند 13.76 دولار للبرميل.

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وكانت أسعار النفط الأميركي قد انهارت مطلع الأسبوع إلى مستوى غير مسبوق ناهز 40 دولاراً تحت الصفر للبرميل، بسبب تراجع الطلب وتخمة المخزون الناجمين عن تفشي فيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم عموماً، وفي الولايات المتحدة خصوصاً.

ووفق “رويترز” كان سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مايو قد انهار، يوم الإثنين، للمرة الأولى في تاريخ صناعة النفط، إلى ما دون الصفر، مسجلاً سالب 40.32 دولار للبرميل، بعدما اضطر البائعون لأن يدفعوا للمشترين ليتسلموا النفط الخام منهم، في ظل امتلاء منشآت التخزين عن آخرها وتراجع الطلب على المادة الخام.

وجاء التدهور غير المسبوق في أسعار النفط نتيجة للآثار المدمرة لفيروس كورونا الجديد، على الاقتصاد العالمي بشكل عام، من خلال إجبار نحو 4.5 مليار نسمة على ملازمة منازلهم لوقف التفشي.