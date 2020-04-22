تطبيق واتساب يحارب كورونا بملصقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

يسهم واتساب WhatsApp، تطبيق الدردشة الأكثر شهرة عالميا في زيادة الوعي العالمي بشأن الإجراءات الطبية والوقائية لمنع انتشار والإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid -19، وفقا للعين الاخبارية.



وذلك بطرح مجموعة جديدة من الملصقات stickers التي تحمل اسم "معا في المنزل" كجزء من جهود التطبيق واسعة النطاق لتحويل خدمة الرسائل إلى أحد عناصر الوعي والأمل لمحاربة الوباء.

وبحسب موقع engadget.com فإن إدارة تطبيق واتساب تعاونت مع منظمة الصحة العالمية (WHO) لتصميم الملصقات وفق الإجراءات الطبية الوقائية المُعتمدة من المنظمة.

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ويأمل الجانبان في زيادة الوعي العالمي اعتمادا على قوة انتشار تطبيق واتساب عالميا، حيث يوجد التطبيق على هواتف ملياري إنسان حول العالم.

وأوضحت إدارة تطبيق واتساب أن قائمة ملصقاتها الجديدة سوف تحمل رسوما تعبيرية تشجع مستخدمي التطبيق على اتباع إجراءات الوقاية مثل غسل اليدين والعمل من المنزل، بالإضافة إلى ملصقات أخرى توضح أهمية التباعد وترك مسافة آمنة بين الأشخاص.

وفي السياق نفسه، أعلن تطبيق أنستقرام Instagram في وقت سابق، طرحه مجموعة من الملصقات حملت اسم "ابق بالمنزل Stay Home" للدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لكبح جماح انتشار فيروس كورونا المستجدCovid -19.