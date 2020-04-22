شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. توقع أمطار بالسعودية وغائم بالإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس اليوم الأربعاء في الخليج، ففي المملكة العربية السعودية من المتوقع هطول الأمطار، وفى الإمارات يميل الجو لأن يكون غائما، بينما تشهد البحرين حالة من الطقس غير المعتدل به أمطار رعدية.

طقس السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية والرياض كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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طقس البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأربعاء سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة على المناطق البحرية ومغبر في البداية ويكون حسن بوجه عام الليلة؛ والرياح متقلبة الاتجاه عموما من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 12 إلى 17 عقدة، إضافة إلى ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين، قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 32 م الصغرى 22 م، والرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 30%.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية والجزر مع فرصة لسقوط لأمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية على بعض المناطق المكشوفة.