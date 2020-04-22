تونس..17 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ901 حالة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 901 حالة بعد تسجيل 17 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنقضية.

جاء ذلك في بيان للصحة التونسية اطلع عليه مراسل الخليج 365.

وقالت الصحة التونسية إنها "أجرت 878 تحليلا مخبريا ليرتفع عدد التحاليل المجراة الى حد اليوم إلى 18 ألف و165 تحليلا اجماليا".

Advertisements

ولم تسجل الوفيات أي ارتفاع لليوم الثاني على التوالي لتستقر في حدود 38 وفاة.

وفي سياق متصل قالت "الصحة التونسية" إن الحالات المتماثلة للشفاء كانت 170 حالة .

ودعت الوزارة كافة التونسين إلى "الالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد، لاحتواء المرض، والحد من انتشاره".

وحتى فجر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و553 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 177 ألفا، وتعافى أكثر من 688 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.