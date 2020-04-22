قيمتها 577 مليون دولار..مساعدات إنسانية ومشاريع تنموية قطرية للعالم بـ2019

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

بلغت المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها قطر للخارج العام الماضي 577 مليون دولار استفادت منها 58 دولة حول العالم ساهمت في تطوير قطاع المساعدات الدولية.

وذكر المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في مؤتمر صحفي عن بُعد تابعته "الاناضول"، مساء الثلاثاء، أن "تلك المشاريع توزعت على عدد من القطاعات الأساسية ومنها القطاع الإغاثي وقطاع التعليم والصحة وقطاع البنية التحتية."

وأوضح الكواري أنه الصندوق يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الامم المتحدة منوهاً إلى المساهمة معها في قطاع التعليم بـ 728 مليون دولار، وفي قطاع الصحة بـ 740 مليون دولار، وفي أهداف التنمية الاقتصادية بـ 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه "بناء على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام الصندوق بتقديم المساعدة لبعض الدول المحتاجة لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا عالمياً قدمت قطر مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وايطاليا وآخرها لبنان.

وأشار المسؤول القطري "أن دور بلاده كان واضحاً وأساسياً في تلك الجهود حول العالم، ويُعد صندوق قطر للتنمية واجهة دولة قطر لدعم تلك الشعوب، عن طريق توفير عدد من الأدوات المالية والبرامج التمويلية والإغاثية، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في العالم."



وأضاف الكواري "لم يقتصر عمل الصندوق على تقديم المنح المالية بل ساهم بشكل كبير في تفعيل وتعزيز مشاركة المانحين الدوليين في تمويل المشاريع في الدول النامية."

وأكد "مواصلةً صندوق قطر للتنمية عطاءه وجهوده في دعم قضايا التنمية البشرية في الدول النامية، ومد يد العون والمساعدة لهذه الدول، تنفيذا لتطعات دولة قطر قيادة ومؤسسات ومجتمع لإغاثة الشعوب والمحتاجين في جميع أنحاء العالم ."



ويتبع "صندوق قطر للتنمية" وزارة الخارجية القطرية، ويشرف على ملف المشاريع التنموية والمساعدات الدولية التي تقدمها قطر خارج البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.