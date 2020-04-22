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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين.
جاء ذلك بعد صدور الموافقة السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اختصار صلاتي التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين إلى خمس تسليمات فقط.
وشملت موافقة “خادم الحرمين” مع استمرار وقف حضور المصلين؛ احترازًا من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وحفاظًا على صحة المصلين.
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