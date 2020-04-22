دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الدواء والمصل واللقاح: هل تعلم الفرق بينهم؟

ظهرت في الآونة الأخيرة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العديد من الأسئلة حول عدد من المصطلحات، أبرزها الدواء والمصل واللقاح، فهم 3 مصطلحات طبية يتم تداولها مؤخراً أثناء البحث عن علاج لهذه الجائحة.

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لقاح الوقاية من فيروس كورونا:

وتتسابق الدول مع الزمن لإنتاج لقاح للوقاية من فيروس كورونا في الوقت الحالي، فوفق الأخبار الأخيرة بهذا الشأن، يتوقع علماء من سويسرا التوصل إلى اللقاح بحلول أغسطس المقبل، مشيرين إلى أن اللقاح قد جرى اختباره بنجاح على الفئران.

وأفادوا بأنه سيكون جاهزاً للاختبار على الإنسان بعد 3 أو 4 أشهر من الآن، كما يمكن إنتاجه بكميات كبيرة في مدة قصيرة، نقلاً عن بعض المواقع الإخبارية.

ما هي المدة الزمنية لإنتاج لقاح؟

وفق معايير السلامة الدولية من قبل منظمة الصحة العالمية، فإن المدة الزمنية للازمة لإنتاج لقاح واختباره قبل استخدامه على نطاق واسع هي من 12 إلى 18 شهراً، هذا ما يجعل العلماء في جميع أنحاء العالم يتسابقون من أجل التخلص من هذه الجائحة.

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أعداد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن:

ووصل عدد المصابين بالفيروس التاجي، حتى كتابة هذه السطور، نحو 2.505.367 شخص في العالم، حيث تعافي نحو 659.614 حتى الآن فيما توفي نحو 171.843 شخص.

ونشر موقع سبوتنيك، إنفوجرافيك يشرح فيه الفرق بين المصطلحات الطبية الـ3، لبيان الفرق بينهم، الذي جاء على النحو التالي:

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