دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نتفليكس Netflix تحل هذه المشكلة لمستخدمي تطبيقها عبر "هواتف أندرويد"

أعلنت شبكة نتفليكس Netflix الأمريكية ـ المتخصصة في تزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب ـ عن إطلاقها تحديثًا يُعالج خطأ أزعج الآلاف من مستخدميها من حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

نتفليكس Netflix توفر هذه الخدمة مجانًا خلال فترة حظر التجوال alqiyady 1 نتفليكس Netflix توفر هذه الخدمة مجانًا خلال فترة حظر التجوال

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وحسبما أورد موقع إنغادجيت ـ التقني المتخصص في الأمور التكنولوجية ـ فأن القائمين على شبكة نتفليكس Netflix سيعالجون الخطأ الذي يظهر لحاملي هواتف تعمل بنظام تشغيل أندرويد وهم يستخدمون تطبيقها والذي يجعلهم بالخطأ يضغطون على قفل الشاشة خلال تصفحهم أي عمل درامي أو فيلم عبر الشبكة.

ولكن بعد التحديث الذي أطلقته شبكة نتفليكس Netflix سيظهر خيار جديد لقفل الشاشة في الجزء السفلي من واجهة التطبيق بجوار الحلقات والصوت والترجمات والحلقة التالية، بحيث يمكن استخدام الهاتف بصورة طبيعية ومشاهدة مادتك المفضلة في نفس الوقت من دون أن يتم إغلاق قفل الشاشة بصورة عشوائية.

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وهنا عند النقر على زر قفل الشاشة ستختفي جميع الأزرار الأخرى من الشاشة ولن يعمل التطبيق في الخلفية أو يتم تشغيل الحلقة التالية من دون أن تشعر وستحتاج إلى النقر مرتين فقط لإعادة تفعيل تشغيل التطبيق.المزيد:

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