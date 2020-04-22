كورونا يراوغ العالم.. 30 سلالة تُصعِب مهمة الوصول إلى علاج

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب- وكالات:

يبدو أن حلم تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، سيكون صعب المنال، بعد أن كشفت دراسة علمية جديدة أن الفيروس تحور عدة مرات، حتى وصل عدد سلالاته المنتشرة في العالم إلى 30 سلالة. وكانت الدراسات السابقة ترجح أن عدد سلالات كورونا يصل إلى 8 فقط.

الدراسة الجديدة صدرت عن جامعة جيجيانج الصينية، وتفيد أن السلالات داخل الصين كانت شبيهة بالسلالات المنتشرة في أوروبا، وأعنف بكثير من تلك التي انتشرت في أمريكا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن باحثين قولهم إن السلالات الأكثر عدوانية من فيروس كورونا يمكن أن تولد طفرات قد يصل عددها إلى 270 طفرة، ما يجعل السيطرة على الفيروس أمرا صعبا للغاية.

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كان علماء سويسريون قالوا أمس إنهم يتوقعون التوصل إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا بحلول أغسطس المقبل.

وقالت جامعة أكسفورد إن أبحاثها حول لقاح كورونا ربما تسفر عن نتائج مبشرة في الخريف المقبل.

ويبلغ عدد اللقاحات الخاضعة للتجارب في المراكز البحثية والمختبرات أكثر من 30 لقاحا، إضافة إلى أكثر من 100 دواء تحت الاختبار لعلاج الأعراض.