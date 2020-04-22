شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السعودية يسمح بإقامة صلاة التراويح بالحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين.

وبحسب ما نشرت " رئاسة الحرمين الشريفين في السعودية"، على حسابها الرسمى، بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فإن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين؛ وقالت فى تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، "بموافقة سامية كريمة من المقام السامي الرئيس العام: إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".

ونشرت رئاسة الحرمين الشريفيين فى تغريدة أخرى، جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان الكريم.

وقد أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، الاثنين الماضي، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان للعام الجار، حيث أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، في تغريدة عبر الصفحة الرسمية على "تويتر" : "استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن إن الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين الشريفين ستستمر بحضور موظفي الرئاسة وعمال التعقيم فقط خلال شهر رمضان، مع اختصار التراويح إلى 10 ركعات".

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وحتى أمس الثلاثاء، أعلن مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1147 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالمملكة، منها (868) حالة من خلال المسح النشط، والذي يمثل 76% من مجموع الحالات.

وأوضح الدكتور العبد العالي -خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الحالات الجديدة توزعت في عدد من المدن

وبيّن وزير الصحة السعودي، أن إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة منذُ ظهور الفيروس بلغ (11631) حالة مؤكدة منها (9882) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة بلغت 81 حالة، والبقية حالاتها مطمئنة، بينما وصل عدد المتعافين إلى (1640) حالة بإضافة (150) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (109) حالات بإضافة 6 حالات وفيات جديدة وهي 5 حالات لسعوديين 3 حالات منها في مكة المكرمة أحدهم يبلغ من العمر 81 عاماً، والثاني 60 عاماً والثالث 65 عاماً ، وحالتان لسعوديين في الرياض يبلغان من العمر 87 و85 عاماً، وحالة واحدة لغير سعودي في جدة يبلغ من العمر 49 عاماً .