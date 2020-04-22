شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يجيز زراعة القنب للاستخدام الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاز البرلمان اللبناني، يوم الثلاثاء، زراعة القنب للاستخدام الطبي وذلك في تقنين لمحصول تصدير من المحتمل أن يكون مربحا لاقتصاد في حاجة ماسة للعملات الأجنبية في ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.

وبحسب "رويترز"، فيما قال النائب آلان عون، وهو من كبار النواب المنتمين إلى التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن دوافع القرار اقتصادية بحتة. وأضاف لرويترز أنه على الرغم من وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية لدى النواب إلا أن هناك حاجة اليوم لدعم الاقتصاد بأي وسيلة.

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