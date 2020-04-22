الأمم المتحدة: استهداف المستشفيات عن عمد في ليبيا جرائم حرب

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

اعتبرت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن استهداف المستشفيات عن عمد في ليبيا "انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وفي أكثر من مرة، حملت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مليشيات خليفة حفتر، مسؤولية استهداف مستشفيات في العاصمة طرابلس.

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وقال دوجاريك: "بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها نتيجة لتكثيف القتال في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف: "أصيب ما لا يقل عن 28 مدنياً وقتل 5، بسبب الزيادة الكبيرة في القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين".

وأضاف أن "استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وقطع الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه عن عمد هي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب".

وتنازع مليشيات خليفة حفتر، حكومة الوفاق، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

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