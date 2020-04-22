شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: أوبك+ قد تتخذ خطوات إضافية لاستيعاب فائض النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن تحالف أوبك+ قد يتخذ خطوات إضافية لاستيعاب فائض النفط، وإن اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب الدول المنتجة يعتمد على التطورات في الأسواق العالمية والتزام أوبك+ ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمجموعة باتفاق تخفيضات النفط.

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وبحسب وكالة "رويترز"؛ قال الغضبان في بيان بعد أن شارك في مؤتمر عبر الهاتف عقده بعض أعضاء أوبك+ مساء الثلاثاء، إنهم ناقشوا أسباب وعواقب هبوط أسعار النفط في الأسواق الأمريكية، مؤكدا أن الاتفاق في هذا الاجتماع على تكثيف الاتصالات بين وزراء "أوبك + " لغرض الوقوف عن كثب على تطورات السوق النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر مايو2020".

وعقب اجتماع تحالف أوبك +، الأسبوع الماضى، تم الاتفاق على خفض إنتاج النفط لدعم الأسعار فى ظل جائحة كورونا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو ويونيو المقبلين، لمواجهة الفائض فى الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا، ولكن مع تهاوى أسعار النفط اليوم بالوصول إلى 1.04 دولار للبرميل والوصول إلى هذا السعر والذى يعد تاريخيا فى أسعار النفط فإنه بذلك يثبت عدم فاعلية هذا الاتفاق فى إعادة التوازن إلى أسواق النفط.