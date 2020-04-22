شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تخفف إجراءاتها الاحترازية بعد خلو البلاد من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، إنه ابتداء من أول شهر رمضان الكريم سيتم تخفيف حظر التجوال، حيث سيبدأ من الساعة التاسعة مساء إلى السادسة صباحا وكان حظر التجول يبدأ من السادسة مساء.

وبحسب "أ ش أ"؛ أضاف الوزير، الذي أعلنت بلاده خلوها من الفيروس بعد شفاء المصابين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعض أعضاء الحكومة مساء الثلاثاء في نواكشوط - أن القرار سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة اتجاه المخالفين.

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