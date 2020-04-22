ارتفاع المتعافين من كورونا فى دول التعاون الخليجى لـ5131 من أصل 31480 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجى، ارتفاع المتعافين من مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، إلى 5131 حالة شفاء من الفيروس بدول المجلس، من أصل 31 ألف و480 حالة إصابة بالفيروس الجديد.
ووفقا لحساب مجلس الصحة لدول التعاون الخليجى عبر تويتر، مساء أمس الثلاثاء، جاءت حالات الشفاء كالتالى:
البحرين: 784 من 1973 إصابة
الإمارات: 1443 من 7755 إصابة
عُمان: 238 من 1508 إصابة
الكويت: 412 من 2080 إصابة
السعودية: 1640 من 11631 إصابة
قطر: 614 من 6533 إصابة
وتتزايد معدلات الشفاء من فيروس كورونا فى الدول العربية، فى الوقت الذى تواصل فيه دول المنطقة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه.
مجلس الصحة
من ناحية أخرى، عقدت لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول مجلس التعاون الخليجى اجتماعها، عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة وزير الدولة للشئون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير. وفق واس.
واستعرض وزراء المالية بدول المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركى بدول المجلس.
وناقشوا أيضًا الموضوعات المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولى دراسات بشأنها فى الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالى والاقتصادى ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي، وآخر التدابير والجهود الاحترازية التى قامت وتقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والحد من انتشاره، وتعزيز الثقة فى اقتصاديات دول المجلس، وتحقيق الاستدامة المالية لها.
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