شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تحذر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ضم الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الاستفزازي الصادر عن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية.

وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ اعتبرت الرئاسة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ذلك عملاً عدوانيًا صارخًا، وجزءًا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

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