شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تمهل مسؤولي «مساكن العمال» 48 ساعة لمعالجة أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض مشاركتها مع ٤ جهات في ١٦ لجنة فرعية؛ لحصر جميع مقرات سكن العمالة، والتحقق من موافقتها لاشتراطات دليل مكافحة كورونا، وعدم وجود أي تكدس، وبما يتماشى مع نظام الشروط الصحية لمساكن العمال، وذلك لمنع نشوء بؤر جديدة لفيروس كورونا.

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وأضافت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إمهال مسؤولي مساكن العمالة ٤٨ ساعة لمعالجة الملاحظات وتعديل أوضاعها طبقا للاشتراطات الاحترازية.

وتتمثل مهام اللجان الفرعية في حصر جميع مقرات سكن العمالة في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة بالدليل الإرشادي لمكافحة انتشار الفايروس، وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والرفع بجميع الملاحظات لرئيس اللجنة في البلدية الفرعية، وكذلك تنفيذ زيارات تعقيبية للمواقع التي تمت زيارتها فور انتهاء المدة للتأكد من قيام المسؤولين عليها بمعالجة الملاحظات والتزامهم بالاشتراطات.