وفاة الكيب أول رئيس وزراء ليبي بعد القذافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام ليبية بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب، أمس الثلاثاء،وذلك عن عمر ناهز 70 عاماً. وأوضحت أنه توفي إثر نوبة قلبية.

حصل الكيب على درجة البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، وسافر إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته وحصل على درجة ماجستير من جامعة كارولينا الشمالية، والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا. عمل أستاذاً في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، كما شغل عدة مناصب في جامعات خليجية، إضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة.

وغادر ليبيا نهائياً عام 1976، للالتحاق بالمعارضة ضد نظام معمر القذافي، وكانت له إسهاماته في تمويلها، ولم يعد إلى ليبيا إلا بعد ثورة 17 فبراير/شباط.

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واختير الكيب رئيساً لأول حكومة انتقالية عقب الإطاحة بنظام القذافي في 2011، بعد حصوله على أعلى الأصوات في اقتراع بالمجلس التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي. حددت حكومة الكيب من جملة أهدافها بناء جيش يواجه المخاطر الأمنية، والتعجيل بالمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان، وأدى تشكيله للحكومة إلى تحسن الحياة المعيشية للمواطن و رجوع سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي في السوق السوداء.

ولم يلبث الكيب أن اصطدم بقادة الميليشيات والقوى المتشددة، التي وضعت العراقيل في وجه حكومته وأخذت تتصرف على هواها، ما دعاه للقول أمام المؤتمر الوطني إن هناك سلطة أعلى من الحكومة الانتقالية. (وكالات)