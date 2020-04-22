- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكيب أول رئيس وزراء ليبي بعد القذافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام ليبية بوفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب، أمس الثلاثاء،وذلك عن عمر ناهز 70 عاماً. وأوضحت أنه توفي إثر نوبة قلبية.
حصل الكيب على درجة البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، وسافر إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته وحصل على درجة ماجستير من جامعة كارولينا الشمالية، والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا. عمل أستاذاً في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، كما شغل عدة مناصب في جامعات خليجية، إضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة.
وغادر ليبيا نهائياً عام 1976، للالتحاق بالمعارضة ضد نظام معمر القذافي، وكانت له إسهاماته في تمويلها، ولم يعد إلى ليبيا إلا بعد ثورة 17 فبراير/شباط.
واختير الكيب رئيساً لأول حكومة انتقالية عقب الإطاحة بنظام القذافي في 2011، بعد حصوله على أعلى الأصوات في اقتراع بالمجلس التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي. حددت حكومة الكيب من جملة أهدافها بناء جيش يواجه المخاطر الأمنية، والتعجيل بالمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان، وأدى تشكيله للحكومة إلى تحسن الحياة المعيشية للمواطن و رجوع سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي في السوق السوداء.
ولم يلبث الكيب أن اصطدم بقادة الميليشيات والقوى المتشددة، التي وضعت العراقيل في وجه حكومته وأخذت تتصرف على هواها، ما دعاه للقول أمام المؤتمر الوطني إن هناك سلطة أعلى من الحكومة الانتقالية. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الكيب أول رئيس وزراء ليبي بعد القذافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.