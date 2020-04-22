المسؤولية مشتركة

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أحمد مصطفى

إمكانية خرق بروتوكولات الأمان في أبحاث الفيروسات وغيرها ليست مستبعدة حتى في ظل توفر تكنولوجيات التأمين الفائقة

هناك قدر كبير من السياسة وصراعات المصالح، أكثر من العلم والمنطق، في تحميل الصين مسؤولية نشر الفيروس المسبب للوباء الحالي نتيجة تسربه من أحد مختبراتها، وأيضاً في نفي الصين للاتهامات على أساس أن الفيروس لا يمكن «صناعته في مختبر». وليس الهدف بالتأكيد من هذا الصراع الآن تحقيق أي مصلحة للصحة العامة للبشرية التي ما زالت في عز مواجهة الوباء، وتبحث عن سبل حصاره، والتعامل معه لحماية الأرواح.

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بداية، مختبر الفيروسات الرئيسي القريب من مدينة ووهان الذي يقال إن الفيروس تسرب منه، ليس بغريب على الأمريكيين - أصحاب الاتهام الرئيسي للصين - فهم مساهمون بملايين الدولارات في تطويره. أما نفي الصينيين إمكانية تصنيع الفيروس (كوفيد-19)، وأنه يفوق قدرات البشر العلمية، فيجانبه الصواب، لأن تطور التكنولوجيا الحيوية في العقود الأخيرة جعل من الممكن ليس تعديل التركيب الوراثي لشريط الحمض النووي فقط لفيروس ما، ليصبح فصيلاً آخر من العائلة الفيروسية، أو حتى فيروساً جديداً تماماً، وإنما إمكانية بناء الشريط كله تقريباً. وبما أن (كوفيد-19) هو من العائلة التاجية، التي يدرس الصينيون فيروساتها (سارس وميرس وغيرهما)، منذ سنوات، فهذا ممكن بالطبع.

هل يفيد هذا الصراع الآن العلماء والباحثين الذين يسابقون الوقت للتوصل إلى علاج، أو لقاح؟ أيتشكك الجميع الآن في التسلسل الجيني الذي وفرته الصين للعلماء في العالم كله في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليعملوا على أساسه؟ معنى ذلك، أننا بحاجة لوقت إضافي حتى تعزل كل مجموعة في العالم الفيروس، وتحدد تركيبه الجيني، وتجري اختباراتها على أساس جديد. ثم إن وضع منظمة الصحة العالمية بين فكّي الرحى الأمريكية والصينية يضر بكل الجهود العلمية والبحثية الجارية، كذلك سيضيع كل الجهد المشترك الذي تداوله العلماء والباحثون من أمريكا، وأوروبا، والشرق الأوسط، مع الصينيين، والكوريين، وغيرهم، ومكنهم من فهم أفضل للفيروس ليبنوا أساس تجاربهم على تلك المعلومات والبيانات التي تشاركوها.

ثم، هل نعود لزمن الحرب الباردة؟ فليست مسألة تصنيع الفيروسات، وغيرها، وموضوع الأسلحة البيولوجية، بأمر جديد، لأن العلم حسم هذه الأمور منذ سنوات. ففي بداية الثمانينات طرح كثيرون، ومنهم عالم فيروسات ألماني شهير، نظرية أن الفيروس المسبب لمرض الإيدز طوره الأمريكيون في مختبرات الجيش. وتلقفت جماعات متعصبة، ومتطرفة، وحتى سياسيون في بلدان عدة، تلك النظريات ليتهموا الأمريكيين، والجنس الأبيض عموماً، بتصنيع سلاح بيولوجي للقضاء على ملوّني البشرة. وبعد سنوات انكشفت كل تلك النظريات، وحسم الأمر علمياً لأن الفيروس أساساً هو تطور لفصيل يوجد في نوع من القرود في وسط غرب إفريقيا. وقبل ذلك، ربط كثيرون بين فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي النوع (سي) ولقاحات ضد البلهارسيا وزعتها الولايات المتحدة في الستينات، تحديداً في مصر، وباكستان.

وكان التصور أن هذا الوباء الذي اجتاح البشرية جمعاء هو فرصة لتضافر الجهود، والترفع، ولو مؤقتاً، عن الصراعات السياسية، والاقتصادية البغيضة، والثقة أكثر بالعلم، وتوفير الدعم للباحثين والأطباء. لكن يبدو أن «الطبع غلاب»، وبدلاً من اعتبار مسؤولية مكافحة الوباء مسؤولية مشتركة - خاصة بين من يعتبرون «الكبار» في هذا العالم - سارع هؤلاء تحديداً، إلى تبادل الاتهامات، والتأسيس لشكل الصراع ما بعد وباء كورونا.

بالطبع، كل شيء وارد، وإمكانية خرق بروتوكولات الأمان في أبحاث الفيروسات، وغيرها، ليست مستبعدة، حتى في ظل توفر تكنولوجيات التأمين الفائقة. وكم من عالم دفع حياته ثمناً لخرق غير مقصود، منهم أستاذ لنا وقت دراستي الجامعية، عزل عدداً من فيروسات الطيور، والإبل، تجد اسمه عليها في المراجع العلمية، ورغم مهارته، وحرصه الفائق توفي بعدوى أثناء عمله. والاحتمالات لا يمكن أن تخص الصين وحدها، ولا الولايات المتحدة وحدها، بل هي واردة في أي مكان، وزمان. فلماذا الآن، نحرف الاهتمام عن الجهد الأساسي الذي يحتاج مشاركة الجميع وننخرط في صراع يضر الجميع أيضاً؟ صحيح أن تبعات هذا الوباء الاقتصادية والسياسية لا تقل عن الإنسانية، والصحية، لكن المنطقي أن يكون ذلك سبباً لمشاركة المسؤولية بدلاً من تبادل الإشارة بالأصابع اتهاماً. وللأسف، هكذا نهدر قيمة العلم، والعلماء، ونشوش على تشاركهم المعلومات، والبيانات، والبحوث، ونفتح الباب أمام نظريات مؤامرة لا منتهية، لا يستفيد منها سوى المتعصبين، والمتطرفين. وفي النهاية، سواء كان ذلك خطأ بشرياً، أو تطوراً للفيروس في حيوان حاضن له، فنحن الآن أمام أمر واقع لا يستدعي سوى أن نواجهه أولاً، ثم نتقاتل فيما بعد.

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