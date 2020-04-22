355 مليون درهم أرباح «دو» خلال الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أرباحاً صافية بلغت 355 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية بلغت 2.99 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، أي ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مقارنة بإيرادات الربع الأول من عام 2019، والتي بلغت 3.14 مليار، مدفوعة بانخفاض عوائد الهاتف المتحرك وعائدات أخرى، والتي عوضها جزئياً النمو المستمر لعائدات الهاتف الثابت.

وانخفضت عوائد الهاتف المتحرك 9.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2020، متأثرة بانخفاض عوائد المكالمات الصوتية، وتقلص شريحة عملاء الدفع المسبق.

وقد استمرت عوائد الهاتف الثابت في النمو، مرتفعة 5% على أساس سنوي إلى 641 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020؛ نتيجة لزيادة قاعدة المشتركين.

وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.8% إلى 1.27 مليار درهم في الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، كما انخفض صافي الأرباح بنسبة 21% مقارنة بالربع الأول من عام 2019؛ نتيجة انخفاض عوائد الهاتف المتحرك.

وقد واصلت قاعدة المشتركين نموها بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 224 ألف مشترك في قطاع الهاتف الثابت في الربع الأول من 2020، في حين تقلصت أعداد المشتركين بالهاتف المتحرك نتيجة التأثير المرتبط بتعليق عدد من الأرقام عن الخدمة تماشياً مع متطلبات حملة رقمي هويتي في عام 2019. وقد نجحت استراتيجية الشركة في التركيز على جذب اشتراكات الهاتف المتحرك عالية القيمة بنظام الدفع الآجل، مما أدى إلى نمو متوسط الربح لكل مستخدم بنسبة 9.9% في الربع الأول من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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تحديات وظروف غير مسبوقة



وقال يوهان دينليند الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يشهد العالم اليوم تحديات وظروفاً غير مسبوقة، إلا أننا تمكنا خلال فترة قصيرة من وضع وتفعيل العديد من الخطط؛ لاحتواء التأثير الذي يمكن أن ينتج عن هذه الأزمة، هذا إلى جانب تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير؛ لحماية موظفينا وضمان استمرارية عملياتنا، وقد بدأنا من الآن في اتخاذ هذه الإجراءات مثل خفض النفقات كإجراء لإدارة التراجع في الإيرادات نتيجة انخفاض إيرادات الهاتف المتحرك ومجموعة من الإيرادات الأخرى. أما على صعيد العمليات التشغيلية، فنحن واثقون من قدرة شبكتنا على تحمل زيادة حركة مرور البيانات مما سيمكننا من مواصلة توفير خدمات اتصال عالية الجودة لمختلف فئات عملائنا، وسنواصل العمل وفق استراتيجية الاستثمار التي حددناها مسبقاً وبرنامج تطوير البنية التحتية.



مارس الأكثر تأثراً



أكدت الشركة أنها اتخذت العديد من الإجراءات قصيرة المدى لضمان استمرارية الأعمال مع المحافظة على التقدم في رحلة التحول واستراتيجية الاستثمار طويلة المدى في البنية التحتية في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد

وقد اقتصر تأثير فيروس «كورونا» المستجد على الأداء المالي للشركة في الربع الأول من 2020 على شهر مارس/‏‏آذار، مع توقعات بأن تشهد النتائج المالية للربع الثاني من 2020 تأثيراً سلبياً أعلى؛ وذلك نتيجة الإغلاق العام للنشاط، ومحدودية نشاط المبيعات وتغير سلوكات وتوجهات العملاء خلال هذه الفترة، إلى جانب الانخفاض الكبير في النشاط السياحي والتجاري. ويصعب في الوقت الحالي تقدير هذا الأثر بشكل دقيق؛ نظراً للأوضاع الحالية غير المسبوقة وعدم القدرة على استشراف نهاية هذه الأزمة ومدة استمرارها؛ نتيحة التطورات المتلاحقة، إلى جانب عدم معرفة حجم تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام وقطاع الأعمال على وجه الخصوص.