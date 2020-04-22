النفط يواصل الهبوط.. عقود يونيو عند مستويات 1999

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوى سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت للتسليم في يونيو/ حزيران لأقل مستوى في عقدين أمس الثلاثاء بعد يوم من تحول التعاملات الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو/ أيار سلباً لأول مرة في التاريخ مع تهاوي الطلب بسبب أزمة كورونا ونزل خام برنت في عقود التسليم بيونيو /حزيران، المعروفة بعقد شهر أقرب استحقاق، وذلك بعد انتهاء عقود مايو/ أيار، إلى 18.1 دولار للبرميل وهو الأقل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2001. وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش فقد 18% إلى 20.98 دولار.ونزل عقد يونيو/ حزيران لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21% إلى 16.14 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى منذ عام 1999. وسجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/ أيار، وحجم التعاملات عليه أقل كثيرا، -3.99 دولار بعدما هوى أمس لأقل من الصفر لأول مرة وأغلق على -37.63 دولار للبرميل.



مواقف أمريكا وروسيا



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن كبار منتجي النفط في العالم قد يعقدون محادثات لمناقشة اتفاقهم بشأن الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانهيار التاريخي الذي شهدته أسعار النفط بأنه قصير الأجل وناجم عن «ضغوط مالية». وفي تغريدة أمس الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي: «لن نسمح بسقوط قطاع النفط والغاز الأمريكي العظيم. لقد وجهت وزير الطاقة ووزير الخزانة لوضع خطة توفر التمويل اللازم لحماية مستقبل شركات القطاع الحيوي ووظائفه».



استغلال أمريكي



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنّ الولايات المتّحدة ستستغلّ الانهيار التاريخي الحاصل لأسعار الخام لشراء 75 مليون برميل لملء مخزونها الاستراتيجي من النفط.

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وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 «نحن نملأ احتياطاتنا النفطية الوطنية... كما تعلمون الاحتياطيات الاستراتيجية. ونحن نتطلّع إلى وضع ما يصل إلى 75 مليون برميل في الاحتياطيات نفسها».

وانهارت أسعار الذهب الأسود الاثنين، لدرجة أنّ سعر بعض براميل الخام الأمريكي انخفض إلى ما دون الصفر ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة.

وكان ترامب أعلن في 13 آذار/مارس عزمه على ملء المخزون الاحتياطي الاستراتيجي إلى الحدّ الأقصى.

وفي 17 نيسان/ إبريل الجاري بلغ احتياطي الولايات المتّحدة من النفط 635 مليون برميل، علماً بأنّ السعة القصوى المسموح بها حالياً هي 713,5 مليون برميل.



727 مليون برميل



وهذه الكميّات الضخمة من النفط مخزّنة في أربعة مواقع تحت الأرض تمتدّ على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا، في جنوب البلاد، وتبلغ سعتها التخزينية القصوى 727 مليون برميل.

ويرمي هذا الاحتياطي الأمريكي من الذهب الأسود إلى سدّ أي عجز قد ينجم عن حالات طارئة، كما حدث في 1991 أثناء عملية «عاصفة الصحراء»، أو في 2005 بعد الإعصار كاترينا المدمّر.

وأتى هذا التدهور غير المسبوق في عقود مايو للخام الأمريكي يوم الاثنين نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي دمّر الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار.

وأدّت حرب الأسعار إلى تخمة في الاحتياطات الأميركية وهو ما أثّر سلباً في منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وكانت أوبك أعلنت الأسبوع الماضي التوصّل لاتفاق بين المنظمة وشركائها لخفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً اعتباراً من أيار/مايو، لكن ذلك لم يكن كافياً.

لكنّ اعتبر خبراء أنّ تراجع الأسعار إلى ما دون الصفر هو ردّ فعل على قلّة إمكانات التخزين قبل انقضاء مهلة عقود أيار/مايو الثلاثاء، مؤكّدين أنّه بمجرد انقضاء تلك المهلة ستعود الأسعار إلى فوق مستوى الصفر.