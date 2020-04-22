«سيميائية الشعرية عند ناصر العويس» لسلطان العميمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر مؤخراً عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كتاب نقدي تحليلي بعنوان: «سيميائية الشعرية في القصيدة النبطية عند ناصر العويس»، لمؤلفه الباحث سلطان العميمي.

جاء الكتاب في 175 صفحة من القطع المتوسط، في إخراج فني لافت، وتوسطت الغلاف صورة الشاعر ناصر العويس.

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وفي هذا الكتاب يعثر القارئ على تحليل عميق وجديد لقصائد العويس، حيث تسعى السيميائية الشعرية كما يوضح العميمي في كتابه، إلى قراءة القصيدة قراءة فنية وتفكيكها إلى علامات ذات دلالات يمكن تصنيفها وفق نظام معين، ثم إعادة تركيبها من جديد من خلال الربط بينها والبحث عما وراءها من دلالات وإيحاءات.

وقد وجد العميمي في قصائد العويس قابلية كبيرة لقراءة سيميائية قوية ومتقصية لعلاماتها وتجليات دلالات اللون والاتصال البصري والضوء، وكذلك دلالات الصوت والحركة والرائحة والحالتين النفسية والصحية وغيرهما. مقررًا الغوص في قصائد العويس بمستويات بعيدة عن مستوى المعاني المباشرة للكلمات.

وأشار د. مرتاض إلى أن العميمي عمد إلى تحليل قصائد العويس تحليلاً سيميائياً على نحو من الكفاءة في الإنجاز، والجمال في الطرح، والذكاء في المقاربة، والجدة في التحليل، لم يسبق إليه أحد.