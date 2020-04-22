آلية ليبية تونسية لعبور البضائع دون "كورونا"

وليد عبد الله/ الخليج 365

اتفقت ليبيا وتونس، الثلاثاء، على آلية تسمح بتدفق شاحنات البضائع عبر معبر "رأس جدير" البري في الاتجاهين، مع مراعاة عدم انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليًا، مع نظيره التونسي، نور الدين الري، وفق بيان للخارجية الليبية.

وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على على تدفق السلع الغذائية والمواد الأخرى عبر المنفذ البري "رأس جدير"، بعد وضع آلية مشتركة، وهي تناوب سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع كل في بلده أو مكان وجوده، بحيث يتم تسليم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر، ليقودها سائق آخر موجود في الدولة التي ترغب الشاحنة بالدخول إليها.

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كما اتفق الوزيران على حجر المواطنين الليبيين، الموجودين الآن في مدن الجنوب التونسي، في مدينة جرجيس التونسية، والتنسيق مع كافة الأجهزة التونسية المعنية، لضمان حجر صحي يفي بالشروط المطلوبة، وفق البيان.

وسجلت ليبيا، حتى مساء الثلاثاء، 51 حالة إصابة بالفيروس، بينها حالة وفاة و14 حالة شفاء، بينما سجلت تونس 884 إصابة، منها 38 وفاة و148 حالة شفاء.

وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من مليونين و551 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 177 ألفًا، وتعافى أكثر من 688 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.